Crevits wil geen polemiek met De Wever over onderwijs, Beke hekelt ‘discussie over postjes’

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil dat zijn partij in de volgende legislatuur de minister van Onderwijs levert. “Dit is geen aanval op Hilde Crevits, maar ik zou graag die minister van Onderwijs hebben”, verklaarde hij maandag in De Ochtend. “We hebben een minister nodig die verder van de koepels staat. Die kan er meer druk op uitoefenen”, voegde hij eraan toe.

De Wever zei dat hij na de verkiezingen graag een minister van Onderwijs van zijn partij zou zien en dat de opvolg(st)er meer afstand zou moeten nemen van de onderwijskoepels.

Huidig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wilde maandag niet diep ingaan op de uitspraken: “Vooreerst wil ik absoluut niet spreken over postjes, zeker niet omdat we bijna een jaar te gaan hebben. Ten tweede wil ik me het komende jaar als minister van Onderwijs nog heel hard inzetten en hard werken aan de toekomst”, aldus Crevits die op deze eerste schooldag geen polemiek wil creëren.

Haar partijvoorzitter Wouter Beke reageerde op Twitter in dezelfde zin. “Hierover gaat het vandaag: honderdduizenden ouders die dankbaar zijn dat hun kinderen naar sterke en toegankelijke scholen gaan. @crevits hervormt in de vlaamse regering om dat in de toekomst zo te houden”, aldus Beke die zijn N-VA-collega ook even op de vingers tikt: “Gaan we discussiëren over postjes en toekomstige mandaten of verder werken?”

Excellentie

Bart De Wever verdedigde de onderwijslijn van N-VA die erop de gericht is om meer grijze massa voor de klas te krijgen, die onderwijs op maat aflevert en streeft naar excellentie. Voor De Wever zijn er deze legislatuur heel wat goede dingen gerealiseerd inzake Onderwijs. De N-VA heeft volgens hem wel degelijk gewogen op het onderwijsbeleid, al was het maar in het afblokken van een aantal zaken.

De N-VA-voorzitter is het niet eens met de aanpak van de vrije onderwijskoepel. “De nadruk op kennis, op taalvaardigheid, op abstract denken is aan de orde. Die verschuiving naar de ‘leukere’ dingen, zoals vaardigheden, en de nivellering naar beneden zijn tendenzen die vaak vanuit de koepel van het vrij onderwijs naar voren worden geschoven. Die brede eerste graad, die dialoogscholen, het afraden van herexamens, het afraden van taalbadonderwijs, ...: ze raden bijna alles af wat nodig is om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te behouden.”