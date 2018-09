Belgische rapper viseert Theo Francken: “Uitschot van de regering”

De waanzinnig populaire Brusselse rapper Roméo Elvis heeft zijn buik vol van staatssecretaris Theo Francken. Na de zoveelste uitspraak van de N-VA-politicus roept hij via een betoog op Instagram zijn volgers op om tijdens de federale verkiezingen van 2019 heel goed na te denken in het stemhokje.

Een Facebook-post waarin staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) mannenlingerie viseert. Dat was voor de Brusselaar Roméo Elvis wellicht de druppel om zijn verontwaardiging te delen met zijn volgers. “We mogen geen mensen opsluiten, dwaze seksistische opmerkingen op Facebook plaatsen (om ze nadien te verwijderen), families terugsturen naar de ellende, homofobe uitspraken doen (...) en andere onzin op Twitter gooien om zichzelf daarbij ook als en goed staatsman te beschouwen (...)”, schrijft de Brusselaar op Instagram.

Hij is naar eigen zeggen “een beetje beschaamd om Belg te zijn”, zo gaat hij nog voort. “Zeker wanneer ik uitschot als jou zie in de regering, Theo Francken.”

De rapper roept zijn meerderjarige volgers dan ook op om tijdens de federale verkiezingen in 2019 eens goed na te denken in het stemhokje. “Wie ouder is dan 18 jaar en deze post leest, neem alstublieft de tijd om jezelf te informeren en om welbewust te stemmen in 2019. We kunnen zo’n mooi land niet in handen laten van zulke mensen.”

Zijn boodschap werd alvast fel gesmaakt bij zijn volgers: hij kreeg er bijna 40.000 hartjes voor. Francken heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

Het is niet de eerste keer dat Roméo Elvis zich kritisch uitlaat over de regering. De Brusselaar, afkomstig uit Sint-Genesius-Rode, deed dat al in enkele liedjes op zijn in 2016 verschenen doorbraakplaat Morale. “Bruxelles est la capitale d’un pays qui va mal”, rapt hij bijvoorbeeld in Nappeux. In 2013 bracht hij zijn eerste EP uit, die Bruxelles c’est devenu la jungle als titel had.

De woede tegenover het beleid is groot in de Brusselse hiphop, want ook de rappers van Stikstof spuwden op hun eerder dit jaar verschenen plaat Overlast hun gal. Het duidelijkst is dat in het nummer 1.000 Milligram, waarin Zwangere Guy en zijn kompanen het volgende rappen: “Wij voelen aan de tand en steken daarna de kar in brand/Fuck de N-VA en het hele wespenest, want/Ze steken in uw rug als een lafaard met een mes/Oh, ze “denken aan de toekomst,” maar gunnen ons geen cent/Sparen is een luxe en er is genoeg werk, zogezegd.”