Kimi Raikkonen tijdens GP van Italië verkozen tot 'Driver of The Day'

Ferrari-piloot Kimi Raikkonen is tijdens de GP van Italië door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Raikkonen veroverde op zaterdag de polepositie en mocht de thuisrace van Ferrari daardoor samen met teamgenoot Sebastian Vettel van op de eerste startrij aanvatten. Raikkonen startte goed en reed lange tijd aan de leiding.

Doordat de Fin in de slotfase van de race 'door zijn banden' zat moest hij de overwinning aan Lewis Hamilton laten. Raikkonen slaagde er ondanks zijn erg versleten banden toch in om als tweede over de finish te rijden.

Raikkonen mag dan wel naast de overwinning gegrepen hebben, de Fin kreeg wel de publieksprijs want de fans verkozen hem tot 'Driver of The Day'.

Voor Raikkonen is het de eerste keer dit seizoen dat hij tot 'Driver of The Day' werd verkozen. Teamgenoot Sebastian Vettel viel die eer al drie keer te beurt, net als Lewis Hamilton.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton

GP van Duitsland: Lewis Hamilton

GP van Hongarije: Daniel Ricciardo

GP van België: Sebastian Vettel

GP van Italië: Kimi Raikkonen

