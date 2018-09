F1-piloot Grosjean gediskwalificeerd na GP van Italië

Renault stelde zich vragen bij de legaliteit van de Haas van Romain Grosjean en vroeg aan de FIA om de bolide van de Fransman te onderzoeken. Die vragen waren niet ongegrond want de Fransman werd geschrapt uit de uitslag omwille van een illegale vloer.

Door de zesde plaats van Romain Grosjean in de GP van Italië wipte Haas over Renault naar de vierde plaats in de strijd om het kampioenschap bij de constructeurs. Carlos Sainz scoorde voor Renault weliswaar twee punten het voorbije weekend maar dat bleek onvoldoende om de Amerikaanse formatie voor te blijven.

Na de race diende de Franse renstal een klacht in bij de FIA omdat ze zich vragen stelde bij de legaliteit van de Haas van Romain Grosjean.

“We bevestigen dat het Renault Sport Formula 1 team een verzoek tot verduidelijking heeft ingediend aangaande de legaliteit van de Haas VF-18. Wij onthouden ons van commentaar totdat de stewards een beslissing genomen hebben,” aldus de persboodschap van Renault.

Charlie Whiting, de racedirecteur van de Formule 1, vertelde de media dat de klacht ging over een detail aan de voorkant van de vloer van de VF-18. Na onderzoek bleek dat er wel degelijk iets mis was met de vloer van de bolide van Romain Grosjean en besliste de FIA om de Fransman te diskwalificeren.

Interessant is het feit dat de FIA Haas al in juli had verzocht om de vloer van haar wagens aan te passen tegen de GP van Italië ten gevolge van een wijziging in de reglementen. Tijdens de zomerstop vroeg het team echter uitstel tot de GP van Singapore.

Hoewel de heren van de FIA begrip toonden voor de situatie van Haas vertelden ze er meteen bij dat ze niets zouden kunnen doen als er een klacht van een ander team zou komen. Dat laatste gebeurde dan ook en de rest is geschiedenis.

Door de uitsluiting van Grosjean blijft Renault op de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs maar het Haas F1 team tekent beroep aan tegen de beslissing van de FIA.

