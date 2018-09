Zes gaat ‘Mooi en Meedogenloos’ dan toch niet uitzenden

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat televisiezender Zes de Amerikaanse soap ‘Mooi en Meedogenloos’ dan toch niet uitzenden.

Tot grote onvrede bij de fans van ‘Mooi en Meedogenloos’ raakte onlangs bekend dat de digitale televisiezender Fox stopte met uitzendingen van de soap. Nadat eerst het kleine Eclips TV redding bood, liet ook de Woestijnvis-zender Zes weten dat het ‘Mooi en Meedogenloos’ zou gaan uitzenden. Maar daar keert het nu op terug: “ZES heeft beslist om de uitzendrechten van ‘The Bold and the Beautiful’ voor Vlaanderen niet aan te kopen, omdat er geen finaal akkoord over de voorwaarden is gevonden met de Amerikaanse rechtenhouder”, klinkt het bij de televisiezender.

Wie zich wil onderdompelen in de klatergouden ­wereld van de Forresters, de ­Logans en de Marones, moet zich dus wenden tot Eclips TV, dat ‘Mooi en Meedogenloos’ dagelijks om 15.35 uur zal uitzenden.