Brusselse buitenring volledig versperd door twee ongevallen, één dode, zeker 2 gewonden: nu al lange files

De Brusselse buitenring is maandagochtend ter hoogte van Wemmel volledig versperd door 2 ongevallen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de zone te vermijden: “De hinder zal nog lang duren”.

Rond 4.20 uur gebeurde een eerste ongeval, net voor Zellik. Daarbij was één voertuig betrokken. Die wagen op z’n kant. De takeling van dat ongeval is volop aan de gang. De bestuurder van die wagen moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Door het ongeval ontstond er een file, maar in de staart van die file gebeurde een tweede ongeval. Daarbij raakten drie vrachtwagens betrokken. Zeker één truck is daarbij in brand gevlogen. Een voertuig kwam onder een vrachtwagen terecht. De brandweer is momenteel bezig met nabluswerken, maar de weg zal nog een hele tijd afgesloten zijn.

Bij dat ongeval is ook een dode gevallen. Daardoor is het parket ook ter plaatse.

Door de ongevallen is de buitenring in Jette dus volledig versperd. Het verkeer moet er in Jette, aan afrit 9 UZ Jette, af en moet dan een lokale omleiding volgen. Daardoor staat er nu al een kilometerslange file. Rond 6.15 uur was het al bijna één uur file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de regio te vermijden. De hinder zal nog lange tijd aanhouden.

Ook op de binnenring staat intussen een kijkfile, vanaf Groot-Bijgaarden. Daar is een half uur vertraging. Ook op de E40 staat intussen een file, vanaf Ternat.