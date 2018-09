Elise Mertens niet opgewassen tegen titelverdedigster op US Open

Elise Mertens (WTA-15) is uitgeschakeld op de US Open. Ze moest het in de achtste finale opnemen tegen de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA-3), en die bleek te sterk.

Mertens moest de felbevochten eerste game meteen aan Stephens prijsgeven, en het zou een voorbode blijken voor de rest van de match.

Onze landgenote kon meteen gelijkmaken, liet Stephens uitlopen tot 3-1, maar kon daarna opnieuw gelijkmaken tot 3-3. De rest van de set domineerde Stephens. Resultaat: 6-3.

In de tweede set kon Mertens even uitlopen tot 2-3, maar Stephens liet haar daarna geen enkele game meer winnen. De tweede set eindigde met dezelfde score als de eerste: 6-3. Mertens out.

Sloane Stephens, die het in de kwartfinale zal opnemen tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA-18), noemde Elise Mertens in een interview na de match een “great, up-and-coming girl” (een groots opkomend talent).

Mertens blijft nog in de running bij het dubbelspel. Samen met de Nederlandse Demi Schuur speelt ze maandag in de achtste finales een duel tegen de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Wit-Russische Aryna Sabalenka.