Sluizen Wijnegem, Hasselt en Diepenbeek op Albertkanaal 24 uur niet bediend

Sinds 22 uur zondagavond worden de sluizen van Wijnegem, Hasselt en Diepenbeek op het Albertkanaal gedurende 24 uur niet bediend. Dat is zondagavond vernomen bij Jan Van Wesemael, algemeen secretaris van ACOD Overheidsdiensten. De socialistische vakbond voert zo actie tegen de maatregelen die Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) en de Vlaamse regering plannen rond een hervorming van het ambtenarenstatuut.

Aan de sluis van Wijnegem staan stakingsposten, waar een twintigtal personeelsleden is komen opdagen. “Ook zijn er aan de sluizen van Hasselt en Diepenbeek op het Albertkanaal geen werkwilligen”, zegt Van Wesemael. “De schepen zullen dus vroeger stilliggen.”

De socialistische vakbond had eerder aangekondigd zijn acties te zullen voortzetten. Maandag zijn er nog, onder meer in Evergem en Oudenaarde. Het verdere vervolg wordt dinsdag gecommuniceerd. “Wij gaan door tot minister Homans de voorstellen van tafel haalt voor iedereen, want blijkbaar heeft minister Weyts maandag een gesprek met de beroepsvereniging voor loodsen om onder andere voor deze categorie aanvullende maatregelen en zelfs mogelijk een verzekering tegen inkomensverlies af te spreken. Iedere Vlaming gelijk, maar de sterkste beroepsklasse wat meer gelijk”, zei Van Wesemael eerder zondag in een persbericht.

ACOD voerde eerder ook al acties in het dossier. In principe gaan de onderhandelingen over de materie pas op 24 september van start. Voor de socialistische vakbond is het echter een doorn in het oog dat de plannen wel al werden aangekondigd in de pers. De reeks verwittingsacties ging eind juli van start met de bezetting van een sluis in Menen. De protestacties aan bruggen en sluizen werden enkele dagen later opgeschort door de aanhoudende hitte.