GENKZondagnamiddag is een patiënte tijdens haar overbrenging van het ZOL in Genk naar het ziekenhuis in Overpelt zwaargewond geraakt bij een ongeval. De ziekenwagen waarin ze werd vervoerd, botste tegen een verlichtingspaal op de Europalaan in Genk. Het ongeval gebeurde kort na 15 uur toen de ambulance een file wilde voorbijsteken en aangereden werd door een wagen die de file wilde verlaten.