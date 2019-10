Leon Lowet ziet de politieke toekomst van de kleinste gemeente somber in. De kandidaat-burgemeester is al maanden bezig met de samenstelling van een eenheidslijst. Uittredend burgemeester Claudy Prosmans werd een driejarig schepenambt aangeboden, maar die gaat hiermee niet akkoord. Vrijdagnacht werd er drie uur lang vergaderd ten huize van Lowet, maar het water tussen Lowet en Prosmans is blijkbaar zeer diep.

Onaanvaardbaar

“Claudy is naar de vergadering gekomen en wil meedoen met de eenheidslijst, maar hij wijkt niet af van zijn voorwaarden. Hij eist de volle zes jaar en ook nog een schepenambt voor Mariella Creten gedurende vier jaar. Dat is voor de andere kandidaten onaanvaardbaar en dus keren we terug naar af”, zucht Leon Lowet. “Onderhandelen is ‘geven en nemen’, maar volgens Claudy is het ‘te nemen of te laten’. Na drie maanden staan we dus geen stap verder. Hij is hier vertrokken zonder akkoord. De deur blijft open, maar de kans op verkiezingen wordt wel een stuk reëler.”

De laatste gemeenteraadsverkiezingen tussen twee partijen in Herstappe dateren van 2006. In 2012 kwam er een eenheidslijst op en moesten de 77 kiesgerechtigden alleen voor de provincieraad stemmen.

Clans

Leon Lowet is absoluut geen voorstander van verkiezingen: “Door de verkiezingen van 24 jaar geleden werd het dorp in twee clans opgesplitst. Onze dochter mocht plots niet meer gaan spelen met haar vriendinnen. Ik wil niet dat onze kleinkinderen nu hetzelfde moeten meemaken. We hebben Claudy een voorstel van drie jaar schepenambt aangeboden. Niemand van de zeven kandidaten is bereid een stap opzij te zetten voor Mariella. Ze heeft puik werk verricht als OCMW-voorzitter. We willen haar daarvoor uitgebreid huldigen, maar we pakken haar niet mee in het nieuwe schepencollege. De beslissingen worden door een meerderheid genomen. Mariella en Claudy zijn twee handen op één buik. Daar zit ik dan bij als Piet Snot. Neen, dat hoeft niet...”