“Goed voetbal? Dit keer telden alleen de drie punten”

STVV heeft eindelijk de eerste overwinning van het seizoen beet. De match tegen Oostende was voor de fans het zwakste kijkstuk tot nog toe, maar dat kon Jordan Botaka en co na afloop worst wezen. “We hebben de voorbije weken goed voetbal gebracht, dat leverde telkens te weinig op. Dit keer zijn we zakelijk geweest”, glunderde de aanvoerder, die vanop de stip de klus klaarde.