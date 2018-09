Lommel SK sleepte in Roeselare een zwaar bevochten 2-2-gelijkspel uit de brand en blijft leider in 1B. Toch waren de Noord-Limburgers na afloop niet tevreden omwille van een dubieus toegekende strafschop voor de thuisploeg. “Na een half uur krijgen we een penalty en een rode kaart tegen”, aldus trainer Van Imschoot. “Daar heb ik mijn bedenkingen bij.”