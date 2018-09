Een jaar geleden had hij een transfer van een nieuwe doelman nog tegengehouden. Maar op een tropische zomeravond heette kapitein Sergio Ramos Thibaut Courtois welkom bij Real Madrid. “Nu is het echt officieel.” Courtois slikte alleen een penaltygoal in de 4-1-zege tegen Leganés. Zonder ongelukken is hij voor jaren vertrokken in de voetsporen van zijn jeugdheld Iker Casillas.