MADRIDDe Nederlander die vorige week de gouden tip gaf die leidde tot de arrestatie van Jos Brech, de verdachte van de moord op Nicky Verstappen (11) in 1998, is zaterdag urenlang ondervraagd door de Spaanse politie. Dat meldt De Telegraaf. “Brech was er totaal niet van op de hoogte dat hij gezocht werd. Hij was lange tijd niet op internet geweest, dat wilde hij ook niet.”