THES heeft afgelopen zaterdagavond de derby tegen ASV Geel gewonnen, maar dat kostte de Looienaars bloed, zweet en tranen. De thuisploeg kwam tegen de gang van het spel op voorsprong, maar blauw-wit maakte nog voor de rust verdiend gelijk. In een betere tweede helft bezegelde Oris het lot van de Gelenaars. “Als we de hele match bekijken, is de driepunter verdiend”, vond THES-coach Bart Vanhoudt.