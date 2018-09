“Deze rol in ‘De Buurtpolitie’ is voor mij een ongelooflijke kans. Ik doe het heel graag en de fans hebben me in seizoen 9 al heel warm onthaald”, lacht Charlotte De Groof, die vanaf vandaag de vaste partner is van Koen Baetens (Andy Peelman) als hoofdinspecteur Lotte Vissers in ‘De Buurtpolitie’.