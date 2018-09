US OPEN. Thiem klopt Anderson en treft Nadal in kwartfinales

Dominic Thiem (ATP-9) heeft zich zondag in New York voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de kwartfinales van het US Open. De Oostenrijker, die maandag 25 wordt, klopte de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-5), vorig jaar nog finalist, in 2 uur en 37 minuten met 7-5, 6-2 en 7-6 (7/2).

Thiem stond geen enkel breakpunt toe en maakte slechts dertien ongedwongen fouten. “Ik heb goed opgeslagen, ook al kan ik daar geen hoog percentage voorleggen (49 % van de opslagen). Maar ik heb bijna alle punten gewonnen bij de opslag,” verklaarde Thiem.

Het is nog maar de tweede keer in acht wedstrijden dat Thiem Anderson kan kloppen. De finalist van Roland-Garros komt in de kwartfinales van het US Open titelverdediger Rafael Nadal tegen. De Spanjaard, die Thiem in de finale van Roland-Garros klopte, kwam als winnaar uit een 3 uur en 2 minuten durend duel met de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-37). De nummer 1 van de wereld won de strijd in vier sets: 6-3, 6-3, 6-7 (6/8), 6-4.