Het droomdebuut van Courtois: dit zeggen de Spaanse media over zijn eerste wedstrijd bij Real Madrid

Eerlijk is eerlijk, echt getest werd Thibaut Courtois niet in zijn eerste wedstrijd voor Real Madrid. In een vuurrode outfit, met het nummer 25, stond de 26-jarige Limburger meestal werkloos toe te kijken hoe zijn team op de helft van het bescheiden Leganés kampeerde. Verlost van Cristiano Ronaldo groeien Karim Benzema en Gareth Bale opnieuw naar hun beste niveau.

De enige keer dat Leganés in de Madrileense zestien kwam, was het penalty – een vermijdbare fout van Casemiro. “Natuurlijk is het niet fijn een penalty tegen te krijgen”, sprak ...