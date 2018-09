Hasselt - Vanaf maandagmorgen zes uur in de ether: Radio NRJ. En 's avonds tussen zeven en tien zit er een Hasseltse achter de microfoon: Valerie Wynants (23), die vanaf nu elke weekdag het avondblok voor haar rekening zal nemen. “Een kinderdroom die uitkomt”, zegt ze.

Valerie is een Zonhovense, maar woont nu met haar vriend in Hasselt. “Ik had in Brussel of Antwerpen, de steden waar ik altijd heb gewerkt, kunnen gaan wonen”, zegt ze. “Dat was dan ...