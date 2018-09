“Breid zone 30 uit”: VIAS blij met extra politiecontroles rond scholen, maar vraagt ingrijpende maatregelen

Maandag begint het nieuwe schooljaar, en begeven duizenden kinderen zich opnieuw in het verkeer om van en naar school te gaan. Om dat veilig te laten verlopen, houdt de politie overal in Vlaanderen extra controles op overdreven snelheid, gordeldracht en correct parkeren in de directe omgeving van scholen. Broodnodige controles, beaamt VIAS. Maar het verkeersinstituut vraagt dat de overheid verder gaat, en de snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur uitbreidt tot 300 meter rond scholen.