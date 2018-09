AA Gent na twee discutabele strafschoppen en opvallende tussenkomst van videoref voorbij Cercle Brugge

AA Gent heeft met 0-3 gewonnen op het veld van Cercle Brugge. Bij de Buffalo’s was kersvers Rode Duivel Birger Verstraete de uitblinker met twee goals vanop de strafschopstip. Vooral zijn tweede treffer was er een die nog veel zal besproken worden na een ongeziene coup de théâtre na een tussenkomst van de VAR. In de slotfase legde Kvilitaia de eindstand vast. De Gentenaars komen met de drie punten voorlopig samen met Anderlecht en Genk op de tweede plaats.

Bij Gent zat er wat druk op de ketel voor de match tegen Cercle Brugge. Als de Buffalo’s de voeling met de kop van het klassement, waren de drie punten belangrijk. Maar bij verlies zagen de Gentenaars de neo-eersteklasser zomaar over zich springen. Misschien lag daarin de verklaring voor een rommelige openingsfase met heel wat slordigheden langs beide kanten. De eerste kans was wel voor de bezoekers, maar Yaremchuk trapte naast.

Cercle Brugge kreeg geen enkele kans bij elkaar gevoetbald. Na een schot van opnieuw Yaremchuk moest doelman Nardi de bal lossen. De rebound was voor Koita. De youngster werd van de sokken gelopen door Palun op de rand van de zestien. Ref Verboomen twijfelde niet en legde de bal prompt op de stip, ondanks fel protest bij de Bruggelingen. Birger Verstraete, die deze week zijn eerste selectie bij de Rode Duivels versierde, zette zich achter de bal en faalde niet.

Foto: BELGA

Nadien probeerden de Bruggelingen om door het Gentse blok te geraken, maar de defensie met Bronn en Derijck stond als een huis. De 0-1 ruststand was daarom niet onlogisch.

Coup de théâtre

In de tweede helft ging Cercle door met zijn zoektocht naar de gelijkmaker. Mercier en Bruno mikten echter over en naast het doelkader. Bruno zou even later opnieuw de hoofdrol opeisen toen hij Limbombe onderuit trok. Ref Verboomen wees opnieuw naar de stip voor een strafschop. Weer met veel protest bij de thuisploeg, maar opnieuw oordeelde de videoref dat de genomen beslissing correct was. Birger Verstraete liet de kans niet liggen om zijn tweede penalty voorbij Nardi te trappen.

Foto: BELGA

Maar de doelman van Cercle Brugge kreeg een onverwachte herkansing. De videoref had opgemerkt dat een speler van AA Gent te vroeg inliep en zo moest de strafschop hernomen worden. Verstraete liet zich door deze ongeziene coup de théâtre niet van de wijs brengen en trapte de 0-2 alsnog onhoudbaar tegen de netten.

Match gespeeld, zou je dan zeggen. Maar bij Cercle Brugge lieten ze het hoofd niet hangen, maar verder dan kansjes voor De Belder, Lambot en Taravel kwam het niet. Via invaller Kvilitaia werd het zelfs nog 0-3. Door de drie punten komt AA Gent voorlopig op gelijke hoogte van Anderlecht en Racing Genk op de tweede plek. De Limburgers spelen later vanavond nog wel tegen KV Kortrijk.