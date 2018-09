“Mooiste toernooi van België”

Eddy Merckx (49) heeft in Lommel zijn titel in de superprestige biljarten met succes verlengd. De vicewereldkampioen versloeg in een bloedstollende finale Roland Forthomme met 40-39. Eddy Leppens werd gewipt in de halve finales, maar blikte met een goed gevoel terug: “Sportief was het niet top voor mij, maar de geslaagde organisatie en het mooie eerbetoon aan Tiest Leppens maakten dat ruim goed.”