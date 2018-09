Stoffel Vandoorne positief na dertiende plaats: "Dit was beter dan verwacht"

Na de erg teleurstellende kwalificatie verliep de race in Italië een stuk beter voor Stoffel Vandoorne, al kwam onze landgenoot niet in de buurt van een mogelijke puntenfinish. Vandoorne is echter wel tevreden dat de race een stuk beter verliep dan de rest van het raceweekend.

"Gezien onze prestatie op vrijdag was het vandaag een behoorlijke race voor ons," begint Vandoorne zijn terugblik op de race. "We hebben op zaterdag een goede stap vooruit gezet. Vervolgens hebben we de race aangevat en enkele wagens verslagen waarvan we het niet verwacht hadden. Dat was positief."

Door een vroegere pitstop te maken dan de wagens rondom hem slaagde Vandoorne erin om enkele plaatsen goed te maken. Uiteindelijk finishte hij als dertiende.

"Onze racesnelheid was redelijk goed. Ik zat vast achter een Sauber, de Toro Rosso van Pierre Gasly en de Renault van Nico Hulkenberg maar met onze strategie slaagden we erin om een undercut te laten werken."

"Los daarvan wisten we dat Spa en Monza twee erg moeilijke races voor ons zouden worden, ook al was Monza iets beter dan dat we verwacht hadden. Hopelijk kunnen we tijdens de volgende race in Singapore beter presteren."

