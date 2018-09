Dag- én eindzege voor Annemiek van Vleuten in Boels Ladies Tour

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT) heeft zondag de slottijdrit in de Boels Ladies Tour (WorldTour) op haar naam gebracht. De Nederlandse legde het parcours van 18,6 kilometer met start en aankomst in Roosendaal af in 24 minuten, 22 seconden sneller dan haar landgenote Ellen van Dijk. Anna van der Breggen zorgde op 32 seconden voor een volledig Nederlandse top drie. Van Vleuten is net als vorig jaar eindwinnaar van de Nederlandse rittenkoers.

De Duitse Mieke Kröger zat lang in de hotseat in Roosendaal. Pas toen de Nederlandse topfavorieten eraan begonnen, moest ze haar plaats afstaan. Van der Breggen bezette even kort de eerste plaats, net zoals Van Dijk, die voor eindwinst 30 seconden moest goedmaken op Van Vleuten. Lucinda Brand, zondagochtend tweede in de stand op 18 tellen van Van Vleuten, ging onderuit en moest van fiets wisselen, waardoor haar kansen in rook opgingen. Ze zou finishen op 3:28. Uiteindelijk stond er net zoals in de proloog geen maat op Van Vleuten. De wereldkampioene was 22 seconden sneller dan Van Dijk, nochtans drievoudig Europees kampioene in het tijdrijden.

Foto: Photo News

Van Vleuten keert zo huiswaarts met de eindwinst en drie dagzeges in de Boels Ladies Tour. Ellen Van Dijk bezet de tweede plaats op 52 seconden, Anna van der Breggen vervolledigde het Nederlandse podium op 1:05. Lotte Kopecky, de laatste Belgische die nog in koers was, kwam zondag niet meer aan de start.