Pascal Ackermann klopt nu ook Arnaud Démare in GP Fourmies

Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft zondag in Noord-Frankrijk de 86e editie van de GP Fourmies (cat. 1.BC) gewonnen. Na 205 kilometer liet de 24-jarige Duitser in een massasprint de Fransman Arnaud Démare en de Colombiaan Alvaro Hodeg achter zich. Voor Ackermann is het de tweede zege op twee dagen tijd. Zaterdag won hij de Brussels Cycling Classic. Démare werd daar door een valpartij opgehouden en kon niet om de zege mee sprinten.

Tom Dernies, de Kazach Dmitriy Gruzdev, de Fransen Jérémy Cornu en Romain Le Roux en de Nederlander Floris Gerts kozen zondag al vrij vlug het hazenpad. Kevin Deltombe en de Let Gatis Smukulis trokken in de tegenaanval. Na 40 kilometer koers ontstond zo een kopgroep van zeven. Smukulis moest daaruit als eerste lossen en wat later gooide ook Deltombe de handdoek. Het peloton trok de snelheid omhoog en met nog drie ronden voor de boeg was de voorsprong van de vijf leiders geslonken naar een halve minuut. Nadat Gerts als laatste gegrepen was, gingen de Fransen Benoit Cosnefroy, Axel Journiaux en David Gaudu net voor het ingaan van de laatste ronde hun kans. Gaudu plaatste nog een versnelling en ging alleen door. Op 6 kilometer van de finish was hij eraan voor de moeite. In de daaropvolgende massasprint was Ackermann de snelste.

Na de Ronde van Romandië (WT), een etappe in de Dauphiné (WT), de Prudential Ride Londen Surrey Classic (WT), twee ritten in de Ronde van Polen (WT), het Duits kampioenschap en de Brussels Cyclassic is het voor Ackermann de achtste zege van het seizoen. Op de erelijst in Fourmies volgt hij de Fransman Nacer Bouhanni op. De laatste Belgische zege dateert van 2014, toen Jonas Van Genechten de sterkste was.