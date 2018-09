Lukaku weer aan het kanon voor Manchester United: Rode Duivel scoort twee keer tegen club Defour

Manchester United kent dit seizoen een moeilijke start in de Premier League, maar na een magere 3 op 9 lijkt de zon weer een beetje te gaan schijnen op Old Trafford. Met dank aan Romelu Lukaku, die in de eerste helft twee keer scoorde tegen Burnley. De teller van Big Rom komt zo op drie doelpunten dit seizoen.

Het eerste doelpunt van Lukaku kwam er vlak voor het halfuur na een heerlijke pass van Alexis Sanchez, waarop de vrijstaande Lukaku kon binnenkoppen. Vlak voor de pauze was de Rode Duivel ook perfect gevolgd om een schot van Lingard in de rebound binnen te werken, waarmee ook de 0-2 een feit was. Burnley kon daar in de eerste helft niet veel tegenover zetten: de club van de geblesseerde Steven Defour stevent af op een 1 op 12.

