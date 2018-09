Amerikaan pakt tweede ritzege in Vuelta na fameuze solo, Dylan Teuns knap derde

Ben King heeft boven op La Covatilla de negende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Amerikaan begon aan een indrukwekkende solo op twintig kilometer en op de slotklim hield hij keurig Bauke Mollema af. Dylan Teuns hield nog net de favorieten af en werd knap derde. Simon Yates pakt met één seconde voorsprong op Alejandro Valverde de leiderstrui over van Molard.

Met de slotklim van La Covatilla (10 km, 7,1%) moesten de klassementsrenners daags voor de rustdag nog vol aan de bak. Maar ook onderweg lagen met een klim van eerste, tweede en derde categorie heel wat klimwerk te wachten. En het waren zowaar onze landgenoten die zich in de eerste echte bergrit in deze Vuelta toonden. In een ruime kopgroep van elf zaten met Dylan Teuns (BMC Racing Team), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Kenneth Vanbilsen liefst drie landgenoten mee. In het peloton lieten ze begaan en daardoor konden de koplopers ver wegrijden. Heel ver. De vluchters reden maximaal maximaal tien minuten voorsprong bij elkaar waardoor Ben King een tijdje virtueel leider was.

De rode leiderstrui zou de Amerikaanse winnaar van de vierde rit niet veroveren, maar een gooi doen naar een tweede ritwinst deed hij wel. Nadat Thomas De Gendt de kopgroep met twee stevige tempoversnellingen uit elkaar deed spatten, ging King er samen met Mas ervandoor. De renner van Dimension Data gooide de Spanjaard op een steile passage overboord en begon dan aan een sterke solo. Aan de voet van de slotklim van La Covatilla had hij al een voorsprong van anderhalve minuut op de achtervolgers waaruit Bauke Mollema wegsprong.

In een man-tegen-mangevecht kwam de Nederlander seconde per seconde dichter op de koploper. Mollema reduceerde de achterstand van anderhalve minuut naar twintig seconden. Maar hoewel de kopman van Trek-Segafredo de Amerikaanse leider in de slotkilometer telkens in het zicht had, kwam hij geen meter meer dichterbij. Integendeel, in de slotkilometer reed King nog verder weg en verzekerde hij zich van zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Mollema werd tweede op 48 seconden, Dylan Teuns kon nog net de groep met favorieten afhouden en werd knap derde.

In die groep van de favorieten bleef het overigens lang windstil. Tot Wilco Keldermanp pas in de voorlaatste kilometer Wilco Kelderman een eerste versnelling plaatste. Lopez, Quintana en Uran glipten mee. Yates kon de Colombianen en de Nederlander niet volgen, maar pakte wel de leiderstrui. Met één seconde voorsprong op Alejandro Valverde.