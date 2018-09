Duitse zege in CSI-jumping van Brussel, Vanderhasselt als beste Belg pas vijfde

Christophe Vanderhasselt is zondag vijfde geworden in de Grand Prix van Brussel. De 40-jarige Vlaams-Brabander was de enige Belg in de barrage met zes. Met de 10-jarige merrie Identity moest hij daarin vier strafpunten noteren. Vier combinaties bleven foutloos.

De 44-jarige Duitser Marcus Ehning overklaste met de 13-jarige hengst Comme Il Faut de concurrentie. De Deen Douglas Lindelöw werd met Zacramento op 3 seconden en 44 honderdsten tweede, de Amerikaanse Lauren Hough met Waterford op 3.85 derde.

Niels Bruynseels, die de vorige twee edities van de Grand Prix won, was de tweede Belg in de uitslag. Hij moet met Gancia vier strafpunten noteren in de eerste omloop en strandde zo op de achtste plek.

Uitslag:

A-barema 1m60 met barrage:

1. Marcus Ehning (Dui/Comme Il Faut) 0-40.67

2. Douglas Lindelöw (Zwe/Zacramento) 0-44.11

3. Lauren Hough (VSt/Waterford) 0-44.52

4. Daniel Deusser (Dui/Calisto Blue) 0-45.41

5. Christophe Vanderhasselt (Bel/Identity) 4-43.45

6. Denis Lynch (Ier/The Sinner) 7-55.60

(na barrage)

8. Niels Bruynseels (Bel/Gancia) 4-72.99

11. Gregory Wathelet (Bel/Nevados) 4-73.73

12. Frederic Vernaet (Bel/Just A Gamble) 4-73.75

14. Olivier Philippaerts (Bel/Legend of Love) 4-73.99

28. Jos Verlooy (Bel/Caracas) 4-76.40

40. Nicola Philippaerts (Bel/Bisquet Balou) 12-75.65

43. Pieter Devos (Bel/Claire) opgave