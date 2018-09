André Greipel pakt in Ronde van Groot-Brittannië meteen prestigieuze sprintzege en klopt zijn opvolger

André Greipel heeft de eerste etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Duitser die na dit seizoen Lotto-Soudal verlaat was in de sprint sneller dan kleppers als Caleb Ewan (zijn opvolger bij de Belgische ploeg) en Fernando Gaviria.

De obligate vlucht van de dag kreeg al na vijf kilometer vorm in Wales. Die bestond uit de Zuid-Afrikaan Nic Dlamini, de Britten Richard Handley, Thomas Moses, Rory Townsend en Matthew Bostock en de Ier Mark Downey. In het peloton controleerden Quick-Step Floors, Mitchelton-SCOTT en EF-Drapac. Meer dan 2:45 voorsprong werd de vluchters niet gegund en nog voor het laatste klimmetje werden ze opgeraapt. Op Belmont Hill, 800 meter aan 9,3 procent ging lokale held Geraint Thomas op de trappers staan. Quick-Step Floors riep hem tot de orde en stuurde vervolgens zelf Julian Alaphilippe en Bob Jungels op pad. Ook Jonathan Hivert en Mads Wurtz Schmidt kwamen aansluiten.

Alaphilippe en Jungels speelden het ploegenspel perfect. Jungels demarreerde, Alaphilippe hield de benen stil. Maar het peloton was niet ver en iets voor de vod van de laatste kilometer werd de Luxemburger opgeslokt. Quick-Step Floors moest het geweer van schouder veranderen en Gaviria in stelling brengen. De Colombiaan kwam vroeg op kop in de sprint, zette bijgevolg te vroeg aan en werd nog geremonteerd door Ewan en Greipel. De Duitser klopte in de slotsprint Caleb Ewan, uitgerekend zijn opvolger als sprinter bij Lotto-Soudal volgend jaar. Net daarom zal zijn eerste zege sinds de tweede rit in de Ronde van België extra zoet smaken. Uiteraard is Greipel ook de eerste leider in Groot-Brittannië.