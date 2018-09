Ismael Debjani snelt in Berlijn op 1.500 meter naar derde besttijd ooit gelopen door een Belg

Ismael Debjani is zondag knap derde geworden op de 1.500 meter van de prestigieuze ISTAF-meeting in Berlijn. In een internationaal topveld snelde hij naar 3:34.40, de derde tijd ooit gelopen door een Belg.

In het Olympiastadion in Berlijn, waar Debjani een kleine maand geleden nog achtste werd in de EK-finale van de 1.500 meter, stonden zondag heel wat wereldtoppers aan de start. Debjani liet er zich niet door intimideren en werd verrassend derde. Hijzelf en Christophe Impens zijn de enige Belgen die ooit sneller liepen dan 3:34.40. Debjani bracht vorig jaar het Belgisch record op 3:33.70.

De winst ging in Berlijn naar de Keniaan Timothy Cheruiyot in 3:32.37. Zijn landgenoot Ferguson Rotich werd tweede in 3:33.21.