Genk - Op de Europalaan in Genk is zondagnamiddag rond 15.15 uur een ambulance tegen een verlichtingspaal gecrasht nadat hij aangereden werd door een andere wagen. Er raakten drie mensen gewond en de patiënt in de ambulance moest zwaargewond afgevoerd worden.

De ambulance werd ingehuurd door een privébedrijf om de patiënt van het Ziekenhuis Oost- Limburg in Genk over te brengen naar het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in Overpelt. Op de Europalaan werd de ambulance ...