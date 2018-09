Lewis Hamilton verslaat Ferrari op eigen bodem na ultraspannende finale, Vandoorne finisht dertiende

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen na een bijzonder spannend duel met Kimi Räikkönen (Ferrari). De Britse Mercedesrijder doet bovendien een zeer goede zaak in het WK, want na een botsing in de openingsronde kwam titelrivaal Sebastian Vettel (Ferrari) niet verder dan de vierde stek. De laatste podiumplaats was voor Valtteri Bottas (Mercedes).

Voor Ferrari zag het er vooraf heel goed uit wat de mogelijkheden op een eerste thuiszege sinds 2010 betrof. Kimi Räikkönen had zaterdag immers met de snelste ronde ooit in de Formule 1 zichzelf van de best mogelijke startplaats verzekerd, voor teamgenoot Sebastian Vettel. De twee zilveren Mercedes’ van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas stonden echter vlak achter de twee scharlaken bolides. En op een circuit als Monza, met veel lange rechte stukken, is inhalen overal mogelijk.

Bij de start zag het er voor Ferrari plots al wat minder goed uit. Räikkönen behield weliswaar de leiding, maar Vettel ging in de fout: toen Hamilton hem in de derde bocht buitenom probeerde in te halen, ging Vettel wijd en tikte hij de Mercedes van zijn titelconcurrent aan. Hamilton kon gewoon verder, maar Vettels Ferrari stond met de neus in de verkeerde richting. Door een incident in de achtergrond - Brendon Hartley werd aangetikt en liep daarbij een beschadigde ophanging op - kwam de safety car ook kort de baan op. Vettel dook meteen de pitstraat in voor een nieuwe neus en kon aan een inhaalrace beginnen.

Bij de herstart dook Hamilton meteen langs Räikkönen voor de leiding, maar tot groot jolijt van de tifosi ging de Fin er twee bochten weer voorbij. Hamilton hield het gat nadien klein. Vettel baande zich intussen met enkele goede uitremacties gestaag weer een weg naar voren. Bij McLaren sloeg het drama intussen weer toe: Fernando Alonso moest al na enkele ronden de race staken met mechanische pech.

Räikkönen ging aan het einde van ronde 21 als eerste van de leiders naar binnen voor een verse set rubber. Een cruciaal moment in de race. Intussen had ook Daniel Ricciardo (Red Bull) de strijd al moeten staken toen zijn wagen stevig begon te roken: een zoveelste mechanisch probleem met zijn door Renault aangedreven wagen. Räikkönen bleef de snelste rondes aan elkaar rijgen en kwam uiteindelijk met een aantal seconden voorsprong weer aan de leiding toen Hamilton in ronde 30 eindelijk zijn pitstop maakte. De race was echter verre van over.

Voor Räikkönen reed immers ene Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton, aan de leiding. Bottas kreeg duidelijke orders vanaf de pitmuur. “Hou Kimi op.” Van vaderlandsliefde was geen sprake tussen de twee Finnen, want Bottas volgde de instructies van Mercedes op. Toen hij in ronde 37 zijn pitstop maakte, zat Lewis Hamilton immers alweer vlak onder de achtervleugel van de rode Ferrari. En met veel versere banden had Hamilton zeker nog kansen op winst.

Intussen was ook Sebastian Vettel hard aan het trappen. De Duitser had een tweede pitstop gemaakt in ronde 30 en was zo op de tiende plek beland. Met een set superzacht rubber - de snelste band - vertrok de viervoudige wereldkampioen weer. Gaandeweg baande hij zich weer naar voren, tot hij op plek vijf terechtkwam. Intussen was ook het gevecht tussen Max Verstappen en Valtteri Bottas om de laatste podiumplek er één om duimen en vingers bij af te likken.

De twee Mercedes’ leken hard op weg om een plekje te winnen. Bottas probeerde het buitenom in bocht één bij Verstappen, maar die laatste deed de deur dicht op het moment dat de Fin er al naast zat. Een botsing was het logische gevolg: Bottas ging rechtdoor, Verstappen kreeg er enkele ronden later een tijdstraf van 5 seconden voor. In ronde 45 sloeg helemaal voorin Hamilton vervolgens toe: in bocht één wurmde hij zich langs Räikkönen, die geen antwoord meer in huis had.

Hamilton won uiteindelijk met bijna tien seconden voorsprong op Räikkönen. Bottas werd derde, Vettel werd door de tijdstraf van Verstappen nog als vierde geklasseerd. Achter de top vijf was Romain Grosjean (Haas) best of the rest met zijn zesde plek. Esteban Ocon en Sergio Pérez scoorden goede punten voor Force India. Carlos Sainz Jr. (Renault) werd negende, terwijl Lance Stroll ervoor zorgde dat Williams pas voor de tweede keer dit jaar in de punten eindigde.

Stoffel Vandoorne kende een probleemloze race en werd dertiende, waarmee hij wel voor Hülkenberg (Renault), Gasly (Toro Rosso), Ericsson (Sauber) en Magnussen (Haas) finishte. Een enigszins bemoedigend resultaat dus voor onze landgenoot, die bij de volgende race in Singapore een circuit vindt dat zijn McLaren in theorie iets beter zou moeten liggen. Die wedstrijd is over precies twee weken.