Tipgever die speurders naar voortvluchtige Jos Brech leidde: “Hij had geen idee van wat hem overkwam”

De Nederlander die vorige week de gouden tip gaf die leidde tot de arrestatie van Jos Brech, de verdachte van de moord op Nicky Verstappen (11) in 1998, is zaterdag urenlang ondervraagd door de Spaanse politie. Dat meldt De Telegraaf. “Brech was er totaal niet van op de hoogte dat hij gezocht werd. Hij was lange tijd niet op internet geweest, dat wilde hij ook niet.”

De 46-jarige Erik (een valse naam, omdat hij anoniem wil blijven) werd zaterdag - in het bijzijn van Nederlandse speurders en een officier van Justitie - urenlang verhoord door de Spaanse nationale politie. Ze wilden zijn officiële verklaring voordat Brech aan Nederland uitgeleverd zou worden, wat in de loop van komende week op de planning staat.

Erik getuigt aan De Telegraaf dat de speurders “maar wat blij” waren dat hij ze pas zondag getipt had en niet de avond ervoor al. In dat geval moesten de ordediensten Brech in het donker proberen te vatten. “En dat had risico met zich meegebracht, en gevaar”, aldus de gouden tipgever. “De agenten hebben duidelijk laten blijken zeer tevreden te zijn dat de operatie de dag erna bij daglicht kon worden uitgevoerd. Brech had anders veel makkelijker kunnen vluchten. En dan was dat hun fout geweest, zeiden ze me.”

“Nooit online geweest”

Nog volgens Erik had Jos Brech “geen idee wat hem overkwam” toen de speurders hem arresteerden. “Hij was er totaal niet van op de hoogte dat hij internationaal gezocht werd, dat zijn naam en foto waren verspreid... Brech was heel lang niet op internet geweest, dat wilde hij ook niet. Hij heeft zelfs nooit het wachtwoord gevraagd van de wifi in de commune-woning waar hij zich schuilhield. Hij is nooit online geweest en was nergens van op de hoogte.”

Als Brech komende week aan Nederland wordt uitgeleverd, wordt hij meteen opnieuw aangehouden. Dan wordt hij verhoord door de rechter-commissaris om vervolgens vragen te moeten beantwoorden van de speurders. De moordverdachte zal opgesloten worden in een “cel in beperking”, wat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.