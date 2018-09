‘Homeland’-actrice Claire Danes (39) is afgelopen maandag bevallen van een jongetje. Het is het tweede zoontje voor Danes en haar man Hugh Dancy (43).

Hoe het jongetje heet, is nog niet bekendgemaakt. Het koppel heeft al een zoontje van vijf, Cyrus Michael Christopher Dancy. In april kondigde de actrice aan dat ze voor de tweede keer zwanger was.

Danes en Dancy zijn in 2009 getrouwd. Ze hadden elkaar drie jaar daarvoor leren kennen tijdens de opnames van de film ‘Evening’.