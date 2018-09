Vrouwen delen verhalen over hun ‘ergste date ooit’ op Twitter

“Dames, vertel me over je ergste date”. Bre, een vrouw uit North Carolina, stelde de vraag op Twitter en kreeg duizenden verhalen als antwoord. Van “hij zei me dat zijn vrouw het hier prachtig zou vinden” tot “hij deed zijn valse tanden uit voor hij me probeerde kussen.”

- “Ergste pre-date: hij vroeg of ik van hakken houd. Toen ik ja zei, vroeg hij of ik die op onze date zou kunnen dragen met een hoog getailleerde jeans, een gezicht vol make-up en zijn favoriete lipgloss.”

- “We reden naar een restaurant en onderweg ging zijn telefoon. Hij antwoordde op speaker. Het was een andere vrouw die zei dat ze in de buurt was en hem wilde zien. Hij antwoordde dat hij haar “zeker wilde uitputten” terwijl ik ernaast zat in de auto.”

- “Ik moest de hele rekening betalen, want hij was zijn bankkaart vergeten. Geen probleem, maar tijdens de film stuurde zijn vriendin mij een bericht op Instagram dat ze al drie jaar met hem samen was en dat dit niet de eerste keer was dat hij dit deed.”

- “Hij vroeg me hoeveel kinderen ik wilde, hij sneed een snoepje in stukken als dessert en haalde zijn valse tanden uit voor hij me probeerde te kussen. Ik wou echt dat ik een grapje maakte.”

- “Het vreselijkste is als ik wil betalen voor het etentje omdat ik dacht dat we gewoon vrienden waren, maar dat hij erop staat om te betalen omdat hij dacht dat het een date was. En je er dan op wijst dat je hem iets verschuldigd bent...”

- “Ik was al een tijdje aan het praten met een man op een datingapp. Hij zag er leuk uit, mooi lichaam, gemeenschappelijke doelen in het leven, … Op de derde dag vertelt hij me dat hij net is vrijgekomen na tien jaar cel voor een moordpoging.”

- “Hij onderbrak me in het midden van een zin om me te kussen terwijl ik vertelde dat mijn moeder in het ziekenhuis lag.”

- “Hij vroeg me waarom ik nog geen kinderen had. Want ik was 27, dus er moest iets mis zijn met mij dat ik er nog geen had. Hij wees me er op dat de tijd tikte en vroeg wanneer mij eisprong was en beloofde me het kind te geven dat ik volgens hem nodig had.”

- “Hij vroeg of ik hem thuis kon oppikken en liet me dertig minuten wachten. Op restaurant wilde hij niets bestellen omdat hij “al gegeten had”. Hij had wel kritiek op wat ik bestelde en zat de hele tijd op zijn telefoon.”

- “Ik woonde in Italië en had afgesproken met een knappe man om koffie te drinken, daarna vroeg hij me uit eten. We wandelden wat rond en genoten van de omgeving toen hij me zei: “Ik denk dat mijn vrouw het hier heel mooi zou vinden.”

- “Hij nam me mee naar zijn eigen restaurant. Ik dacht dat we met twee zouden zijn, maar eigenlijk kwamen we binnenvallen op de double date van een vriend. Hij stelde me niet voor en verdween een uur om wat werk af te krijgen en heeft nooit excuses aangeboden.”

- “Hij lachte me uit toen ik zei dat ik piloot wilde worden, want “dat is toch niets voor vrouwen”. Ik dacht dat hij een grapje maken, tot hij me vertelde over een studie de hij erover gelezen had. Ik ben vertrokken.”