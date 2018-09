Batshuayi kan ook in derde invalbeurt tij niet keren, Valencia mist start in La Liga

Valencia heeft zondag op de derde speeldag in de Spaanse Primera Division 2-2 gelijkgespeeld in de stadsderby tegen Levante. Rode Duivel Michy Batshuayi begon op de bank bij Valencia, maar mocht middenin de tweede helft zijn opwachting maken.

Marti Roger (13, 33.) maakte beide doelpunten voor Levante in de eerste helft, tussenin scoorde de Rus Denis Cheryshev (16.) voor Valencia. Daniel Parejo (51.) kon in de tweede helft van op de stip nog een punt uit de brand slepen voor Valencia. De start van Valencia is met twee op negen verre van goed. Levante telt vier punten.

Batshuayi mocht 22 minuten voor tijd zijn Franse ploeggenoot Kevin Gameiro vervangen, maar een eerste doelpunt maken voor Valencia zat er nog niet in. Hij kreeg geen enkele kans. ‘Batsman’, die gehuurd wordt van Chelsea, mocht wel weer iets langer meedoen dan bij zijn vorige invalbeurten van 14 en 16 minuten.