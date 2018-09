Herlings opnieuw stap dichter bij wereldtitel, Desalle vierde in eerste reeks

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag in de MXGP-klasse de eerste reeks gewonnen in de Grote Prijs motorcross van Turkije, dat is de achttiende WK-manche van het seizoen. Op het circuit van Afyonkarahisar haalde de 23-jarige Herlings het van de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), zijn enige overgebleven concurrent voor de wereldtitel. Onze landgenoot Clement Desalle (Kawasaki) kwam als vierde over de finish.

Herlings komt zo weer een stap dichter bij de wereldtitel. De Nederlander kan in Turkije al wereldkampioen worden, maar dan mag Cairoli geen punten scoren in de tweede reeks. Herlings werd al drie keer wereldkampioen in de MX2-klasse. Hij domineert dit seizoen in de koningsklasse.

Jeremy Van Horebeek werd vijfde in de eerste reeks, Julien Lieber dertiende en Kevin Strijbos vijftiende. De tweede reeks wordt zondagnamiddag gereden in Turkije.