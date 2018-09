Martine en Luc vinden elkaar na 38 jaar terug op Facebook en beslissen om te trouwen

Als kind in de jaren zeventig beloofde Martine dat ze ooit met Luc zou trouwen. Maar hun levens scheidden zich en de twee Berchemnaars zagen elkaar 38 jaar lang niet. Tot Martine haar Luc opmerkte in de Ge zijt van Antwerpen-Facebookgroep. Intussen woont het koppel samen en zijn er… trouwplannen. “Ons leven kan nu echt beginnen.”

Soms, heel soms, kunnen sprookjes echt bestaan. Of toch als we Luc Ramael (52) en Martine Hellemans (51) mogen geloven. Hij groeide op in de Langemarkstraat in Berchem, zij om de hoek in de Kortemarkstraat ...