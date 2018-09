Belg wordt vijfde op WK triatlon, zege voor Duitser Jan Frodeno

Pieter Heemeryck is zondag in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth vijfde geworden op het WK triatlon lange afstand, of Ironman 70.3. Voor de 28-jarige Leuvenaar is het zijn beste resultaat tot nu toe. De winst was net als in 2015 voor de Duitser Jan Frodeno.

Frodeno, de olympische kampioen triatlon van in Peking in 2008 en tweevoudig winnaar in Hawaï, legde zondag de 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen af in 3u36:31. De 37-jarige Duitser ging de Brit Alistair Brownlee vooraf, de olympische kampioen van in Rio, die op 1:10 finishte. De Spaanse titelverdediger Javier Gomez Noya was derde op 1:55.

Heemeryck fietste geweldig en begon samen met het podiumtrio aan zijn halve marathon, maar moest op het einde nog de Amerikaan Ben Kanute laten passeren. Een vijfde plaats is hoe dan ook de beste prestatie van Heemeryck tot op heden. Vorig jaar werd hij in het Amerikaanse Chattanooga tiende bij zijn debuut.

Zaterdag pakte de Zwitserse Daniela Ryf een vierde wereldtitel. Ook in 2014, 2015 en 2017 was ze al de beste.