George W. Bush trakteert Michelle Obama stiekem op een snoepje tijdens uitvaart John McCain

De voormalige Republikeinse president Bush en de voorlaatste First Lady van de Verenigde Staten Michelle Obama toonden op eerdere gelegenheden dat ze het goed met elkaar kunnen vinden en graag een beetje lol trappen. Tijdens de uitvaartplechtigheid van John McCain bewees het olijke duo dat ze zich ook op een ernstige gelegenheid - stiekem - kunnen amuseren. Toen Bush enkele pepermuntjes van zijn vrouw Laura kreeg toegestopt, deelde hij zonder twijfelen met zijn buurvrouw Michelle.

Bush en de echtgenote van voormalig president Obama verschillen op het eerste gezicht volkomen van elkaar: hij is een Republikein die soms de “slechtste president van de VS” wordt genoemd omdat hij het land in een nieuwe oorlog met Irak stortte. En zij is de vrouw van Democraat die in zijn presidentscampagne veel van de beleidskeuzes van zijn voorganger - Bush - hekelde.

Toch kunnen de twee koppels het goed met elkaar vinden, zoals al bleek uit eerdere aangelegenheden waarop ze samen aanwezig waren. Er wordt zelfs geopperd dat er een “echte vriendschap” bestaat tussen George W. Bush en Michelle Obama en dat lijken deze beelden te bevestigen. Het hartverwarmende fragment werd dan ook razendsnel een hit op sociale media.