Celebs David en Victoria Beckham voor het eerst in drie jaar samen op de rode loper

Toen zij nog een Spice Girl en hij nog een voetballer was, verschenen David en Victoria Beckham wel vaker samen op de rode loper, maar volgens het showbizzblad People was het ondertussen weer van 2015 geleden. Daar kwam afgelopen week verandering in, want het koppel kwam samen naar de trekking van de UEFA Champions League in Monaco, waar David ook de ‘President’s Award 2018’ mocht ontvangen. Ze kozen voor stijlvol zwart: hij in een pak, zij in een vrij gedecolleteerde halflange jurk. David en Victoria Beckham zijn negentien jaar getrouwd. Afgelopen zomer doken er geruchten op dat ze zouden scheiden, maar het koppel liet in een open brief weten dat er geen sprake was van onenigheid: “Er komt geen scheiding, dit zijn niets dan geruchten en fake news op sociale media”, lieten ze toen weten.