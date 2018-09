Geert Wilders in Antwerpen: “Vlaams Belang is de enige partij die het lef heeft om het beestje bij naam te noemen”

Geert Wilders bij zijn aankomst in Antwerpen. Foto: Joris Herregods

Geert Wilders is momenteel in Antwerpen. Hoewel er door het bezoek van de extreemrechtse Nederlandse politicus erg strenge veiligheidsmaatregelen gelden, verloopt alles momenteel erg rustig. Handjes schudden, foto’s nemen… En intussen de steun uitspreken voor “zijn vrienden van het Vlaams Belang”. “Ze zijn de enige partij die het lef heeft om het beestje bij naam te noemen”, luidde het onder meer.

Wilders stapte om 10.50 uur uit de wagen in Antwerpen en werd meteen begroet door Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter. Samen trokken ze naar het karakollenkraam. “Ik heb de zon meegebracht”, aldus Wilders.

De PVV-leider is naar Antwerpen gekomen om de campagne van de Antwerpse Vlaams Belang-afdeling een duwtje in de rug geven. Wilders bracht eerst een bezoek aan de Vogelenmarkt, waar hij de VB-aanhangers toesprak. Kort na zijn aankomst noemde hij het Vlaams Belang “de enige partij die het lef heeft om het beestje bij naam te noemen”.

Veiligheidsniveau 3

Het bezoek van de extreemrechtse politicus gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD plaatste het bezoek onder veiligheidsniveau 3. De politie is massaal aanwezig, combi’s en overvalwagens blokkeerden de toegang voor het verkeer, boven het plein cirkelde een helikopter… “We zullen zichtbaar aanwezig zijn, maar we zullen ook aanwezig zijn zodat het niet opvalt. We gaan statische ploegen hebben en ook mobiele ploegen in de periferie”, verklaarde Sven Lommaert van de Antwerpse politie zondagochtend op Radio 1.

Na zijn bezoek aan de markt, waar hij uitgebreid de tijd nam voor foto’s met aanhangers, ging Wilders met de auto naar het Zuid. Vervolgens legde hij bloemenkransen neer aan de standbeelden van Willem van Oranje en Filips van Marnix van Sint-Aldegonde aan het Museum voor Schone Kunsten.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods

Eenzame actievoerder

Mede dankzij de vele camera’s en agenten kregen Wilders en Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter gaandeweg een groeiende groep nieuwsgierigen op de been. Die werden vakkundig op afstand gehouden door de politie en beveiligingsmensen van Wilders zelf.

Nadien trok het gezelschap, met een colonne politie en pers in zijn kielzog, naar het standbeeld van de Nederlandse Vader des Vaderlands Willem van Oranje en Filips van Marnix, Antwerps burgemeester tijdens de val van Antwerpen door het Spaanse leger in 1585. Daar spraken Dewinter en Wilders een groep van enkele tientallen aanhangers toe. Een eenzame actievoerder met het bord “Antwerpen is van iedereen” werd ruimschoots op afstand gehouden.

“Heb er zin in”

Voor hij arriveerde, liet Wilders weten dat hij die “verhoogde dreiging” niet aan zijn hart liet komen. “Op weg naar Antwerpen om campagne te voeren met mijn vrienden van het Vlaams Belang”, luidde het zondagochtend. “Verhoogde dreiging of niet, beloofd is beloofd en ik heb er zin in. Tot zo.”

Op weg naar Antwerpen om campagne te voeren met mijn vrienden van het @vlbelang - verhoogde dreiging of niet, beloofd is beloofd en ik heb er zin in! Tot zo @FDW_VB ! pic.twitter.com/hdiXljJqVv — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 2 september 2018

Wilders ligt al de hele week onder vuur omdat hij een cartoonwedstrijd met prenten van de profeet Mohammed wilde organiseren. Volgens de islam is het verboden om de profeet af te beelden. De wedstrijd lokte grote demonstraties uit in Pakistan en in Nederland werd een man opgepakt die dreigde met een aanslag tegen de PVV-leider. Wilders zag uiteindelijk af van zijn plannen.

Karakollenkraam

Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter begroette Wilders zondagvoormiddag en nam hem mee naar het karollenkraam. “Geert Wilders komt als een vriend en uit sympathie voor het Vlaams Belang. Hij is het symbool voor de strijd tegen islamisering”, verklaarde hij. “Wij hebben trouwens ook een buitenlander op onze lijst staan, een primeur voor het Vlaams Belang. Het gaat om Marjon Jongbloed, een Nederlandse die op nummer 6 staat op onze lijst.”