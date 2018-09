Moeskroen heeft nieuwe coach beet: Duitser neemt het roer over van ontslagen Defays

Moeskroen heeft een nieuwe coach beet. De Henegouwse club, na zes speeldagen troosteloos laatste in de Jupiler Pro League met 0 op 18, kondigde de Duitser Bernd Storck aan als nieuwe trainer. Hij wordt maandag voorgesteld na zijn eerste training en neemt het roer over van Frank Defays, die eerder deze week zijn ontslag kreeg.

De 55-jarige Storck begon zijn carrière als trainer in 1996. Hij was tot 2007 assistent-coach bij achtereenvolgens Hertha Berlijn, VfL Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Nadien werd hij hoofdtrainer bij het Kazachse FC Almaty, om nadien ook de Kazachse U19, U21 en nationale ploeg onder zijn hoede te hebben. Nadien was hij in Griekenland aan de slag bij de U21 van Olympiakos, om vervolgens in 2015 de Hongaarse U21 te gaan coachen. Halverwege dat jaar nam hij de Hongaarse nationale ploeg onder zijn hoede, een functie die hij tot oktober vorig jaar vervulde. Sindsdien was Storck werkloos.

De 55-jarige Duitser wordt maandag voorgesteld op een persconferentie. Storck ondertekent een contract voor één seizoen, met optie voor nog een jaar, zo bevestigt de club zondag. Bij Moeskroen wacht hem een zware taak: Les Hurlus staan na zes speeldagen troosteloos laatste en hebben als enige club nog geen enkel punt gescoord. Gisteren ging Moeskroen nog met 3-1 onderuit bij Charleroi.