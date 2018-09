Make-upmerk M.A.C. verstopt kleine haartjes niet meer

Een close-up van perfect gestifte lippen, dat zie je wel vaker op de Instagrampagina van het bekende make-upmerk M.A.C. Maar dat kleine donshaartjes op en onder die lippen niet weggegomd worden met photoshop, is wel nieuw.

M.A.C. - afkorting voor Make-up Art Cosmetics - postte afgelopen week een Instagramfoto van make-upartiest Matthew King, die de lippen van een model een licht kastanjekleurtje had gegeven. Maar de fans leken weinig oog te hebben voor de kleur, wel voor de paar donkere haren op de bovenlip van het model. “Wat is er met de snor?” en “Vergat het model zich te scheren?” waren enkele van de reacties op de foto. Al kreeg de foto evenveel applaus dan kritiek in de commentaren: “Het is fijn om af en toe een echt gezicht te zien” en “iedereen heeft haar op zijn of haar lichaam en het is ieders keuze om het al dan niet te waxen”.

In augustus postte M.A.C. al een foto van make-upartieste Anna Donagan, waar kleine donshaartjes onder de lippen niet weggewerkt waren, en ook over die foto waren de reacties erg uiteenlopend. Zoals wel vaker bij foto’s waarop vrouwelijk gezichtshaar te zien is: model Sophia Hadjipanteli, bekend om haar volle ‘unibrow’, vertelde dat ze zelfs doodsbedreigingen kreeg omdat ze weigert haar volle wenkbrauwen te epileren.

Overigens blijft het statement van M.A.C. beperkt tot een paar foto’s: het merk postte onlangs een beeld ter promotie van zijn beroemdste kleur lippenstift, de Ruby Woo. Je mag met een vergrootglas kijken: er is geen haartje en geen porie op te zien.