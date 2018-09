Indrukwekkend: zo ziet de nieuwste villa van Justin Bieber er vanbinnen uit

Nu wereldster Justin Bieber zich heeft verloofd met Hailey Baldwin, maakte hij ook maar al te graag werk van een volgende belangrijke stap in zijn leven. Zo heeft de zanger nu ook een landgoed gekocht in de Canadese provincie Ontario, op het platteland. Een perfecte locatie om tot rust te komen, maar wel in combinatie met alle luxe waar Bieber nood aan heeft.

Het prijskaartje oogde dan ook bijzonder stevig: maar liefst 4,3 miljoen euro moest de artiest neertellen voor zowel de villa als het gebied eromheen. Het is niettemin een prachtig landgoed. Sinds kort is hij in het bezig van in totaal 40 hectare grond, met onder meer zelfs een paardenrenbaan.

En ook in de woning zelf is luxe het sleutelwoord bij uitstek. Zo bevat de villa ook een enorme keuken, een wijnkamer, biljartkamer en uiteraard een fitnessruimte. Voorts zijn er ook vier slaapkamers, zes badkamers en een garage waar de Canadees drie wagens in kan parkeren. Of hij er ook daadwerkelijk zal intrekken met Baldwin, is voorlopig niet duidelijk.