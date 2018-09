Haai veroorzaakt paniek bij groep meisjes op strand, maar moeder blijft opvallend kalm

Het was maandag even schrikken voor de zonnekloppers op Nauset Beach, een strand in de Amerikaanse staat Massachusetts. Doordat een haai zodanig dicht langs de kust zwom, raakten de toeristen al snel in paniek. Mensen vluchtten weg en schreeuwden het uit… op uitzondering van één dame die opvallend kalm wist te blijven.

Een ooggetuige kon het tafereel ook in beeld brengen. Zo valt op de video te zien hoe de haai op amper enkele meters van het strand zwom. Gelukkig bleek op dat moment niemand in het water te zwemmen.

Desondanks heerste veel onrust op het strand. Een groep meisjes gilde het meteen uit van schrik, maar een van de moeders wist al snel hoe ze de kalmte moest bewaren. “De haai zal niet op het zand geraken hoor, dit is niet Sharknado” , zei ze, refererend naar de filmreeks met de bloeddorstige dieren in de hoofdrol. Wat er nadien met de haai gebeurde, maken de beelden niet duidelijk.

Het is verre van de eerste keer dat er in de regio een haai bij de kust werd gespot. Diezelfde dag werden zowel Nauset Beach als Head of the Meadow Beach in Truro een tijdlang gesloten voor zwemmers. En amper twee dagen later werd opnieuw een haai opgemerkt voor de kust van Nauset Beach. Net voordat Julie Ryder Eitelbach op het punt stond om een duik te nemen in de zee, zag ook zij een haaienvin boven het water uitsteken. Ook haar filmpje op Facebook ging al snel viraal.