Celebs Matthias Schoenaerts zet zijn hoed op voor de rode loper van Venetië

Acteur Matthias Schoenaerts is in Venetië om er zijn nieuwe film, ‘Frères Ennemis’, voor te stellen. In de Belgisch-Franse film van regisseur David Oelhoffen speelt hij een crimineel, die na een fout gelopen deal moet samenwerken met een oude vriend, een politie-agent gespeeld door Reda Kateb. Schoenaerts verscheen op de rode loper met een cowboyhoed en een gescheurde jeans en kreeg het gezelschap van zijn medespelers Reda Kateb en Sofiane Zermani. ‘Frères Ennemis’ zal binnenkort ook te zien zijn op het filmfestival van Oostende.