21ste Laundry Day trekt 22.500 bezoekers

Op de Antwerpse Linkeroever hebben zaterdag 22.500 bezoekers het einde van het festivalseizoen gevierd op Laundry Day. Door het mooie weer zakten veel mensen op het laatste moment nog naar het festivalterrein af.

Laundry Day trok ongeveer 5.000 bezoekers minder dan de jubileumeditie van 2017, maar niettemin is de organisatie erg tevreden. “We zitten in een transitiejaar maar hebben het gevoel dat we mooi op schema zitten voor de herpositionering van het festival”, zegt medeorganisator Wim Van der Borght.

Op zeven door containers gescheiden podia, kon het publiek naast dancekleppers ook heel wat hiphopartiesten ontdekken. Platenlabel Top Notch zorgde voor een volledig Nederlandstalig hiphoppodium met onder anderen De Jeugd Van Tegenwoordig, ook het Vilvoordse Fire Is Gold-festival baatte een eigen stage uit.

Het enige incidentje viel voor in de late namiddag, toen de grote zweefmolen op het midden van het festivalterrein uitviel. 24 mensen moesten door de brandweer worden bevrijd op een hoogte van 20 meter. Dat lukte zonder ongelukken.