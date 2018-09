Pirelli krijgt concurrentie voor rol van F1-bandenleverancier in 2020-2023

FIA-president Jean Todt bevestigde gisteren dat er meer dan één kandidatuur is voor de rol van F1-bandeleverancier in de periode 2020-2023.

Op vrijdag liet de Franse bandenfabrikant Michelin reeds weten dat het zich geen kandidaat stelde voor de rol van F1-bandenleverancier in de periode 2020-2023. Vervolgens was het afwachten of er alsnog andere kandidaturen waren want de deadline liep vrijdag af.

Nu blijkt dat niet alleen Pirelli, als huidige bandenleverancier, zich kandidaat heeft gesteld maar minstens ook Hankook ziet de strijd met Pirelli naar verluidt wel zitten. Hankook is momenteel actief in de DTM en de Formule 3.

Jean Todt liet verstaan dat de verschillende kandidaturen bekeken zullen worden. Vervolgens zullen de kandidaturen die voldoen aan de erg strenge eisen van de FIA doorgestuurd worden naar de Formule 1. Daarna zal er een definitieve keuze gemaakt worden.

