Napels weet gewilde Koulibaly (ex-Genk) langer aan zich te binden

Napoli heeft verdediger Kalidou Koulibaly langer aan zich weten te binden. De 27-jarige international van Senegal, van 2012 tot 2014 bij Racing Genk aan de slag, verlengde zijn contract in Napels tot midden 2023. Koulibaly stond nadrukkelijk in de belangstelling van Engelse topclub als Chelsea, Manchester United, Arsenal en Liverpool.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis onthulde onlangs dat hij zelfs een bod van 90 miljoen euro op de Senegalees had afgeslagen. “Er is geen betere verdediger ter wereld dan Koulibaly”, zei De Laurentiis. “Drie clubs wilden 90 miljoen euro voor hem betalen, maar we hebben dat afgewezen. Wij willen hem niet kwijt.”

De verdediger speelt al sinds 2014 bij de Italiaanse club, die naar schatting acht tot tien miljoen euro betaalde om hem los te weken bij Genk.